Bono racconta come nacquero gli U2. Con un bellissimo video

Bono pubblica a novembre la sua autobiografia, intitolata "Surrender: 40 songs, One Story". E' il momento dei ricordi, dunque, e delle confessioni. E l'artista fa rivivere vividamente i giorni in cui nacquero gli U2 con un video emozionante. I disegni e la voce sono di Bono in persona.

Nelle immagini, Bono ricorda come gli U2 si formarono grazie all’annuncio appeso da Larry Mullen Jr nella bacheca della scuola Mount Temple Comprehensive School di Dublino: “Batterista cerca musicisti per formare una band”. Le prime prove furono nella piccola cucina della casa dei genitori di Mullen. “Divertente come si compia casualmente il nostro destino”, ha affermato Bono “Ci ritrovavamo tutti stipati in quel forno che era la cucina di Larry. Com’era possibile far entrare in una stanza tanto piccola la batteria, gli amplificatori e noialtri apprendisti rocker?”.

(Foto Getty Images)