17 ottobre 1987: record dei Bee Gees

Il 17 ottobre 1987, grazie alla canzone "You Win Again", i Bee Gees sono l'unica band a vantare un primo posto in classifica in ognuna di queste tre decadi: anni 60, 70 e 80.

Negli Anni 60: "Massachusetts" (1967)

Negli Anni 70: "Night Fever" (1978) e "Tragedy" (1979)

