Bono rivela il segreto del suo matrimonio felice

Cinquant'anni d'amore cominciato nel 1975 sui banchi di scuola della Mount Temple Comprehensive School di Dublino e culminato con un matrimonio e quattro figli. Nel mezzo: successo mondiale e il desiderio di estinguere la fame nel mondo. Lui è Bono. All’anagrafe Paul David Hewson. Lei è Ali Hewson. Nata Stewart, sposati da 40 anni: "quando trovi nella stessa persona amore e amicizia, sei di fronte a qualcosa di speciale", è questa la ricetta di una relazione così duratura, rivela il frontman degli U2, che, intervistato a The New Yorker Festival, ha confessato: "sposarsi è una follia. Ma c'è qualcosa di meraviglioso nello sfidare il destino. Quel che so è che l’amicizia può superare l’amore romantico, a volte. E l’amicizia è ciò che lega me e Ali.

"Forse non è con me sul palco, ma", riconosce il cantante, "è il perno della mia esistenza. Tuttavia, non voglio passare l'idea che sia stato sempre tutto una passeggiata. Però ogni volta che uno di noi due si perdeva, l’altro era lì, pronto a prenderlo per mano e riportarlo a casa". Bono e Ali si sono giurati amore eterno il 21 agosto del 1982, quando si sono uniti con rito anglicano nella Chiesa All Saints di Raheny, un piccolo sobborgo a nord di Dublino. Qualche anno fa anche Ali Hewson aveva condiviso i segreti del loro matrimonio: "funziona perché ci piacciamo, perché ci parliamo, perché abbiamo passione per le cose che facciamo. E perché lasciamo che ognuno di noi possa perseguire le proprie mete". La coppia ha quattro figli: Jordan, 33 anni, Eve, 31, Elijah, 23, e John, 21. Una famiglia unita, di quelle che è raro vedere nel mondo dello showbiz.

