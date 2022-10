Ed Sheeran fa un meraviglioso regalo a un giovane fan: il video

Ed Sheeran ha fatto davvero un bel regalo a un giovanissimo fan.

Sheeran si è infatti esibito con un concerto a sorpresa di fronte al municipio della cittadina di Ipswich, capoluogo della contea n cui è cresciuto, il Suffolk. Ed è sponsor della squadra di calcio della città. Per lo show non programmato, durante il quale ha eseguito "The A Team", l'artista aveva acquistato una chitarra in un negozio locale di strumenti musicali. "Ho suonato così tanti concerti qui e amo così tanto questa città", ha esclamato Sheeran al folto pubblico che gli si è subito riunito dinanzi "sono così felice di essere nuovamente qui".

Ed Sheeran has popped up in Ipswich town centre playing in front of the Town Hall steps. More on BBC Suffolk right now… pic.twitter.com/KjmdRFTJVu

Ed Sheeran gave away his guitar to 10yearold fan during impromptu concert in Ipswich England The singer offered the guitar on the condition that the fan practised daily He signed the guitar and sang one last song before handing it over#Ed #Sheeran #guitar #fan #concert pic.twitter.com/n0iqC1WQqK