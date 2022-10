Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi: la bellissima foto col gelato

Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi hanno parecchio in comune. Sono due star di grandezza siderale. Sono del New Jersey. Hanno origini italiane. E... amano molto il gelato.

Così, Bruce ha voluto far gustare al suo amico Jon i coni della sua gelateria preferita, quella dove andava quando era ancora bambino. Nel New Jersey, naturalmente. Si tratta della gelateria Jersey Freeze a Freehold.

Bruce ha caricato sulla sua auto sportiva Jon e i due si sono gustati un bel gelato, immortalati da uno dei proprietari del locale, Matt Cangialosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jersey Freeze (@jerseyfreeze1952)

“Quando due delle più grandi rockstar del mondo si presentano per un gelato, val la pena fare una foto”, ha scritto Matt, che con Katie DiNonno gestisce la gelateria dopo la morte del fondatore, Carlton Blackmore, scomparso all’età di 99 anni nel 2016. La DiNonno ha aggiunto:"Questa è stata la prima foto mia e di Matt con Springsteen... di solito non lo disturbiamo quando viene qui. Ma oggi erano qui entrambi, non c'è storia. Dovevo fare una foto. È stato divertente".

Bruce ha parlato della gelateria persino durante un concerto(nel 2016 a East Rutherford, New Jersey). Dal palco aveva esclamato: “Chi è stato da Jersey Freeze? Noi ci andavamo ed era molto più piccolo. Non avevano hot dog o hamburger. Vendevano solo gelato e solo di due tipi: uno al cioccolato e uno alla vaniglia. Da bambino non mi piacevano il cioccolato o la vaniglia, mi piacevano solo i coni. Quindi il ragazzo mi conservava tutti i coni rotti”.

Se poi volete sapere quali gusti hanno scelto le due rockstar, sappiate che Bruce ha voluto un cono al cioccolato e Jon uno con gli zuccherini.

