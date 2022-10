Jay-Z costruirà robot che preparano la pizza: il video

Jay-Z è un grandissimo artista, discografico, produttore (oltre alla moglie Beyoncé, si è occupato di Rihanna, Mariah Carey, Shakira, Kylie Minogue, Rita Ora) e uomo d'affari (oltre che vincitore di 22 Grammy Award).

Il nuovo progetto di Jay-Z riguarda adesso la pizza, anche se si tratta di un'idea che farà storcere il naso a più di un buongustaio.

L'artista ha infatti investito 16 milioni e mezzo di dollari nella ditta californiana Stellar Pizza. Si tratta di una start up che si basa sulla pizza. Preparata amorevolmente...da robot.

Esattamente: efficienti robot prepareranno la deliziosa specialità italiana in meno di 5 minuti in un furgone. Ogni furgone può produrre fino a 420 pizze. L'idea e di un trio di ex ingeneri della Space X. Ora le pizze preparate dai robot saranno testate sugli studenti. Si vedrà poi se verranno proposte a anche a clienti dai palati più esigenti.

(foto Getty Images)