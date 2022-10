Bono per la prima volta in tour senza gli U2

Bono torna in tour, ma questa volta si tratta di una tournée diversa dal solito. L'artista irlandese infatti salirà sul palco da solo, senza gli U2.

Non si è verificata nessuna rottura con il gruppo, naturalmente. Né si tratta di un progetto musicale da solista della star. Più semplicemente Bono presenterà al pubblico la sua autobiografia.

Il volume si intitola “Stories Of Surrender”. Il tour di presentazione, durante il quale Bono alternerà canzoni, racconti e ricordi, partirà il 2 novembre da New York, per toccare poi Boston, Toronto, Chicago, Nashville, San Francisco e Los Angeles.

Il 16 novembre ha invece inizio la presentazione in Europa, a Londra, Glasgow, Manchester, Dublino, Berlino, Parigi e Madrid.

A proposito di questo tour, Bono ha dichiarato: "Mi manca stare sul palco, e mi manca la vicinanza del pubblico degli U2. In questi show ci saranno un po’ di storie da cantare e un po’ di canzoni da raccontare. Voglio divertirmi un po' presentando la mia autobiografia, ‘Surrender’, che più che altro è una biografia corale, se penso a tutte le persone che mi hanno aiutato a essere qui”.

(Foto Getty Images)