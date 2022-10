Marco Mengoni porta le pizze ai fan: il video

Marco Mengoni ha deciso di fare una gran bella sorpresa ad alcuni suoi fan.

Mengoni doveva esibirsi a Mantova e alcuni ragazzi si erano accampati nei pressi dal giorno prima, per poter accedere ai posti migliori non appena si sarebbero aperte le porte dell'Arena che avrebbe ospitato lo show. Così, per ringraziarli del loro affetto, del loro sostegno e della loro attesa, Mengoni ha portato loro di persona tanta pizza.

capite perché lo amo come pochi al mondo? lui che porta le pizze ai fan in fila mi ammazzo



pic.twitter.com/bltGk0FMS3 — ѕ.~ ' -14 (@__sonosara) October 2, 2022

Il video della consegna delle pizze, pubblicato su Tik Tok, è diventato subito virale.

Marco Mengoni è in tour con il suo ultimo progetto musicale. Si tratta di una trilogia, "Materia". Lo scorso dicembre è uscito il primo capitolo, “Materia (Terra)”. A ottobre esce il secondo capitolo “Materia (Pelle)”.

(foto Getty Images)