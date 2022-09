Cher sfila in passerella a Parigi a 76 anni

Cher sembra davvero aver fermato il tempo. Anzi, come cantava, farlo tornare indietro ("If I Could Turn Back Time").

Eccola infatti, più affascinante e in forma che mai, sfilare a Parigi per la Settimana della Moda francese. A volerla, per chiudere la sua sfilata, una griffe prestigiosa come quella di Balmain.

Embed from Getty Images

Cher, 76 anni, è apparsa davvero meravigliosa, una vera icona di bellezza e di fascino. Il 37enne direttore artistico della maison, Olivier Rousteing, l'ha voluta perché l'artista incarna perfettamente l''idea ispiratrice della nuova collezione: transculturale, timeless e sostenibile.

Cher indossava una tuta aderentissima e sfoggiava una chioma lunga, folta e invidiabile. Anche se, va detto, l'artista ha confessato una volta che: "Da molti anni uso le parrucche anche sui set, è il modo migliore per avere un look impeccabile".

(foto Getty Images)