David Bowie: arriva l'edizione deluxe di Hunky Dory

I fan di David Bowie si emozioneranno alla notizia dell'arrivo di una ristampa deluxe del celebre album del 1971 "Hunky Dory".

Il progetto, intitolato "Divine Symmetry (An Alternate Journey Through Hunky Dory)" e conterrà 48 canzoni inedite e numerosi demo. L'uscita è prevista per il 25 novembre.

"Hunky Dory" è il quarto album di studio di Bowie. La nuova ristampa è in 4 cd. Il primo contiene demo registrati in casa e in stanze d'hotel e gli inediti "King Of The City", "Right On Mother", "How Lucky You Are (Miss Peculiar)", "Tired Of My Life". Negli altri cd si trovano le live session con John Peel, registrazioni alla BBC, B-side, registrazioni live e versioni alternative dei brani dell'album

Del box set fanno parte anche un Blu-ray disc con l'edizione rimasterizzata di "Hunky Dory" del 2015 e la “alternate journey through ‘Hunky Dory”, ovvero la tracklist dell'album a base di sole versione alternative. Non manca un libretto di 100 pagine, con foto esclusive, la replica delle note di Bowie, testi scritti a mano, disegni dei costumi di scena. A febbraio sarà anche disponibile la versione in vinile.

(Foto Getty Images)