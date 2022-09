Elton John si commuove mentre riceve a sorpresa una medaglia dal Presidente Biden

Elton John si è esibito alla Casa Bianca, dinanzi al Presidente Biden, per una serata battezzata “A Night When Hope and History Rhyme”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)

L'artista ha eseguito hit come “Tiny Dancer”, “Rocket Man”. “Your Song” e “I’m Still Standing”. E, a sorpresa, il Presidente Biden ha insignito Elton della National Humanities Medal, per ricompensarlo del suo impegno nella lotta contro l'AIDS.

Joe Biden surprises a teary Elton John by awarding him with the National Humanities Medal. pic.twitter.com/oh7rITBWZr — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 24, 2022

Elton è apparso visibilmente sorpreso e commosso. "Il Presidente degli Stati Uniti conferisce questa National Humanities Medal a Sir Elton John per aver commosso il nostro animo con la sua voce potente, e una raccolta di canzoni che definiscono il nostro tempo", è stato affermato durante la serata. "Un'icona durevole e un attivista di grande coraggio, che ha come scopo lo sfidare le convenzioni, sconfiggere i pregiudizi e portare avanti una semplice verità: che ciascuno merita di essere trattato con dignità e rispetto".

Elton John performs Rocketman at the White House. pic.twitter.com/eIVJHELjTO — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 24, 2022

Elton John si è profondamente commosso: "E' emozionante per me essere apprezzato per i risultati ottenuti dalla Elton John AIDS Foundation", ha dichiarato l'artista. "Sin da quando ho dato vita alla Fondazione, sul mio tavolo da cucina ad Atlanta, 30 anni fa, ho promesso di non lasciare indietro nessuno e proseguirò in questa missione. Ci battiamo per un futuro in cui persone di ogni razza, popolo, nazionalità, orientamento sessuale e identità di genere abbiano l'opportunità di vivere liberi da AIds, pregiudizi, ingiustizia e maltrattamenti".

(Foto Getty Images)