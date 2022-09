Shakira parla della separazione da Gerard Piqué

Dopo mesi di silenzi e indiscrezioni più o meno ufficiose Shakira parla per la prima volta della sua separazione dal calciatore Gerard Piqué, probabilmente lo "split" più rumoroso dell'ultimo anno. L'occasione è un'intervista rilasciata al magazine "Elle", che ne ha fatto immediatamente la sua copertina nella versione digitale.

Una separazione ancora fresca, visto che la notizia è dello scorso mese di giugno dopo 11 anni di matrimonio: "È difficile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando, e perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostra separazione non è come una separazione regolare" dice la cantante colombiana- Poi prosegue: "è stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile, con i paparazzi che si sono accampati fuori da casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7"

Shakira non specifica i motivi della separazione: "Indipendentemente da come sono finite le cose o da come io e Gerard ci sentiamo l'uno per l'altro come ex partner, lui è il padre dei miei figli".

Nell'intervista la cantante parla spesso di Milan, 9 anni, e Sasha, di 7. E sottolinea come al momento della loro nascita sia stata lei a fare un passo verso la famiglia mettendo in disparte la sua carriera e trasferendosi a Barcellona, dove gioca il suo ex marito: "Una volta che Milan ha iniziato la scuola, alla fine del 2014, sapevo che i miei continui viaggi e la mia esistenza nomade e la mia carriera doveva essere messa in secondo piano. Dovevo stabilirmi, piantare radici a Barcellona ed essere lì per lui e per Gerard e poi anche per Sasha".

(foto Getty Images)