Lady Gaga in lacrime durante un concerto

Negli Stati Uniti siamo nel pieno della stagione degli uragani, soprattutto nella parte sud, sud-est del paese. E anche quando non si è in presenza di vere e proprie tempeste è facile imbattersi in piogge fortissime o in nubifragi.



Come quelle che nel fine settimana hanno costretto Lady Gaga a interrompere un suo show all’Hard Rock Stadium di Miami, in quel momento gremito di 65mila persone. A metà show le piogge sono diventate talmente incessanti da spingere l’organizzazione a mettere fine allo spettacolo per ragioni di sicurezza. La cantante avrebbe voluto continuare ma non ha proprio potuto, come ha confermato lei stessa in un video in cui è scoppiata in lacrime: “Mi dispiace di non aver potuto finire lo spettacolo, era troppo pericoloso, il temporale era imprevedibile e cambiava di momento in momento. Nel mio cuore sapevo che era meglio tenervi al sicuro. Grazie per aver creduto in me”.



Una curiosità: il concerto è stato interrotto subito prima che Lady Gaga cantasse “Rain On Me”.

(Foto Getty Images)