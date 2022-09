Madonna ha un nuovo fidanzato: le foto

Madonna ha un nuovo fidanzato. La star aveva lasciato il precedente compagno, Ahlamalik Williams, all'inizio del 2022, dopo 3 anni di relazione.

Adesso, dopo l'estate trascorsa in Sicilia da single, con amici e famiglia, l'artista ha una nuova relazione. Il neo fidanzato è Andrew Darnell, 23 anni, modello.

Madonna e Andrew sono apparsi insieme sulla copertina di Paper Magazine e in seguito anche in una serie di foto scattate in un locale di New York, dove la coppia si bacia ardentemente.

Secondo il sito Page Six, Madonna, Andrew e alcuni amici hanno assistito a un concerto al New York Irving Plaza e cenato al ristorante Mister French di Manhattan, dove hanno "ballato e fatto selfie a tavola tutta la notte... Bevevano rosé e addentavano patatine al tartufo, riso croccante e diversi primi piatti tra cui gnocchi al tartufo".

