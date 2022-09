Elton John e il suo entusiasmo per Michael Bublé

Elton John è davvero entusiasta e il motivo è Michael Bublé. O meglio, un video pubblicato da Michael Bublé sulla sua pagina Instagram.

Nelle immagini, Bublé balla beato con la figlia Vida Amber Betty. Il titolo della clip è "My Tiny Dancer", con ovvio riferimento alle celebre hit di Elton John.

Un omaggio simile non è certo sfuggito a Elton, che infatti ha manifestato, sempre su Instagram, tutto il suo entusiasmo.

Elton John e Britney Spears hanno da poco pubblicato il duetto "Hold Me Closer", che appunto rivisita in chiave contemporanea "Tiny Dancer", con elementi di brani come "The One" e "Don't Go Breaking My Heart". "Tiny Dancer" faceva parte dell'album del 1971 "Madman Across The Water", triplo disco di platino. La canzone è stata inserita da Rolling Stone nella lista delle "500 canzoni più belle di tutti i tempi".

