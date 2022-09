Ezio Bosso: esce l'album di inediti

E' uscito un album che contiene composizioni inedite del grande pianista Ezio Bosso, scomparso prematuramente il 14 maggio 2020.

Il disco raccoglie brani per quartetti d'archi e si intitola "The Four Letters". A curarne la produzione è stato il nipote dell'artista, Tommaso Bosso. A eseguire i brani del disco è il Quartetto di Torino (Edoardo De Angelis e Umberto Fantini: violini; Andrea Repetto: viola; Manuel Zigante: violoncello) che, secondo i progetti di Ezio, avrebbe appunto dovuto eseguire le composizioni.

Tommaso Bosso ha raccontato, in un'intervista a Sky Tg24, che l'idea di pubblicare l'album è nata “Perché è necessario mantenere, proseguire, valorizzare. Di solito tendiamo a ricordare ciò che non c’è più, dobbiamo invece provare a valorizzarlo. Tra le cose che Ezio ha lasciato ce ne sono alcune da riscoprire o proprio da scoprire: il Quartetto per archi ‘Le quattro lettere’ è stata una scoperta anche per me. Non l’avevo mai sentito dal vivo perché è rimasto nel cassetto per 17 anni, dopo due sole esecuzioni a Roma e Torino. Valeva la pena tirarlo fuori e farlo vivere.”

A proposito del grande Ezio, Tommaso ha aggiunto: “Non c’è mai tristezza. Al di là del fatto che era mio zio e abbiamo lo stesso cognome, mi ritengo fortunato ad averlo vissuto, perché era una persona veramente libera: ha fatto quello che voleva, come lo voleva, quando lo voleva, nonostante una quantità di sfighe che difficilmente si vedono tutte assieme in un essere umano. È stato un’ispirazione".

