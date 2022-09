Giorgia pubblica una nuova canzone

Ottime notizie per i fan di Giorgia.

L'artista romana infatti sarà a breve di ritorno con una nuova canzone.

Il brano si intitola "Tornerai". A comporlo, sono state Giorgia, insieme a Francesca Michielin e Ghemon.

C'è chi già spera che l'uscita di questa nuova canzone sia il preludio alla pubblicazione di un nuovo album. In realtà non è ancora arrivato nessun annuncio ufficiale in questo senso. "Tornerai" è stata presentata durante un'esibizione live, nel corso di un evento speciale organizzato dal Corriere della Sera.

L'ultimo album di Giorgia, "Oronero", è uscito nel 2016. Giorgia ha poi pubblicato nel 2017 un duetto con Marco Mengoni, "Come neve". L'anno successivo è quello della pubblicazione di "Oronero" live e dell'album di cover "Pop Heart".

(foto Getty Images)