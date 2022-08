Aurora Ramazzotti sarà presto mamma? Ecco le novità

Aurora Ramazzotti sarebbe in dolce attesa. A dare la notizia è stato il settimanale Chi. Il compagno di Aurora da cinque anni è Goffredo Cerza, marketing manager laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London.

Secondo quanto riporta Chi, i genitori di Aurora, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, “hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione”.

E anche: “In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità”.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di nessuno degli interessati, ma alcune story pubblicate su Instagram sembrerebbero confermare la notizia.

(foto Getty Images)