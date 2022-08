Bob Dylan rende omaggio a Domenico Modugno

Bob Dylan ha reso omaggio al grande Domenico Modugno.

Dylan pubblicherà infatti l'8 novembre il libro “The Philosophy of Modern Song”, in cui l'artista statunitense presenta 66 canzoni che ritiene degne di nota. Tra queste appunto ci sarà "Volare" di Domenico Modugno (il vero titolo della canzone è però "Nel blu dipinto di blu").

Tra gli altri brani presi in esame da Dylan (premio Pulitzer per la poesia e premio Nobel per la Letteratura nel 2016), alcuni sono eseguiti da Elvis Presley ("Money Honey", "Blue moon” e "Viva Las Vegas”), Ray Charles ("Come Rain or Come Shine", "I Got a Woman” e "You Don't Know Me"), Frank Sinatra ("Strangers in the Night” e "Without a Song”). Ci sono anche "Pump It Up" di Elvis Costello e "London Calling" dei Clash.

La canzone di Modugno vinse nel 1959 due Grammy come disco dell'anno e canzone dell'anno.

(Foto Getty Images)