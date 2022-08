Sting ha festeggiato in Italia il suo anniversario di matrimonio: le foto e il video

Sting ha festeggiato in Italia il suo anniversario di matrimonio. L'artista e la moglie Trudie Styler, sposata trent'anni fa, hanno celebrato la gioiosa ricorrenza nella loro tenuta il Palagio, in Toscana, a Figline Valdarno.

La dimora toscana è tra quella che Sting e la moglie prediligono maggiormente, soprattutto per i loro momenti più intimi e familiari.

Non sono mancati i fuochi d'artificio.

Durante i festeggiamenti, Sting ha anche eseguito, per intrattenere gli ospiti, un bellissimo duetto con il figlio Joe, sulle note di "Every Breath You Take"

