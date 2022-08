Elton John al ristorante canta svelando il duetto con Britney: il video

Elton John e Britney Spears duettano per la prima volta nella canzone "Hold Me Closer", in arrivo il 26 agosto.

Elton ha cantato la sua parte del brano in un ristorante di Cannes, La Guérite, lasciando a bocca aperta i commensali. L'artista si è diretto verso il dj del locale, ha annunciato la canzone e ha iniziato a cantare

"Hold Me Closer" contiene parte del coro della hit di Elton "Tiny Dancer", del 1971, e della canzone "The One", del 1992 album.

(Foto Getty Images)