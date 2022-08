Carla Bruni canta un classico dell'estate italiana: il video

Carla Bruni non dimentica certo la sua passione per il canto. Sulla sua pagina Instagram la ex premiere dame ha pubblicato un video in cui canta un grande classico dell'estate italiana: "Sapore di sale", di Gino Paoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Si tratta di una hit degli Anni 60 di Gino Paoli che tuttora affascina e conquista. Come affascina e conquista anche la versione di madame Sarkozy, a giudicare dall'entusiasmo dei suoi fan.

Carà canta "Sapore di sale / Sapore di mare …. / Che hai sulla pelle / Che hai sulle labbra / Quando esci dall’acqua e ti vieni a sdraiare / Vicino a me , vicino a me". E aggiunge: "Traduzione: una famosa canzone estiva italiana".

Carla Bruni ha pubblicato ben 6 album (oltre a un live a un best) e anche la figlia Giulia dimostra di avere una grande passione per il canto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial)

(Foto Getty Images)