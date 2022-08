I Coldplay eseguono Running Up That Hill di Kate Bush: il video

Neanche i Coldplay sono sfuggiti al fascino di "Running Up That Hill" di Kate Bush, la canzone riportata in vetta alle classifiche mondiali dalla serie televisiva 2Stranger Things".

Durante il loro concerto al Wembley Stadium di Londra, Chris Martin e compagni hanno proposto la loro versione del brano. Ecco il video.

Knowing me. Knowing you! It was only Alan Partridge. Aha! #ColdplayWembley pic.twitter.com/mosPIlcxlE — Nigel Wright (@njw499) August 20, 2022

I Coldplay hanno anche eseguito una cover degli ABBA, “Knowing Me, Knowing You.”

La band qualche giorno fa ha anche eseguito una versione della celebre canzone tratta dal film "Grease" “Summer Nights”, come tributo a Olivia Newton-John.

(Foto Getty Images)