I Simple Minds al Teatro Antico di Taormina: l'emozionante video

E' un video davvero emozionante l'ultimo pubblicato dai Simple Minds in Sicilia. La band infatti ha presentato una canzone tratta dal nuovo album in arrivo del gruppo, "Direction of the Heart".

Il brano si intitola "Vision Thing" ed è dedicato al padre di Jim Kerr, scomparso nel 2019.

La clip è stata girata nel suggestivo scenario del Teatro Antico di Taormina, in Sicilia.

"Direction Of The Heart" sarà pubblicato il 21 ottobre.