Chris Martin in un meraviglioso duetto con la fan: il video

Chris Martin si è esibito in un emozionante duetto con una fan. La ragazza è una eccellente pianista. Si chiama Victoria Canal ed è priva di un braccio. Martin ha cantato una canzone originale della Canal, "Swan Song", mentre la pianista la eseguiva al pianoforte.

Chris Martin ha anche dichiarato che il brano era "una delle migliori canzoni mai state scritte".

Victoria ha dichiarato. "quando questo è successo, mi sono sciolta e sono volata nel paradiso dei compositori. Ti amo, Chris Martin". Non si sa ancora come Martin e la Canal siano entrati in contatto.

Questo il video dell'esibizione.

