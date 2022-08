Madonna festeggia i 64 anni in Italia

Madonna ha festeggiato i suoi 64 anni e ancora una volta ha scelto l'Italia per celebrare il suo compleanno.

Dopo la Puglia, che era stata scelta dalla star lo scorso anno (celebrazioni nel rinomato resort Borgo Egnazia), adesso è il turno della Sicilia. Madonna ha infatti scelto la meravigliosa cittadina di Noto per i suoi festeggiamenti.

Noto, celebre nel mondo per i suoi fastosi monumenti barocchi, è molto amata anche da Chiara Ferragni e Fedez (che qui hanno scelto di sposarsi), dal fotografo Mario Testino, dallo stilista Riccardo Tisci. Anche l'attrice Anne Hathaway quest'anno ha passato qui le vacanze. Pare che Madonna abbia scelto come luogo per il suo party un meraviglioso palazzo di Noto, Palazzo Castelluccio. L'edificio possiede più di 100 stanze riccamente arredate.

Madonna ha pubblicato su Instagram le foto del suo arrivo in Sicilia e quelle del compleanno del figlio Rocco.

(Foto Getty Images)