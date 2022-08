Depeche Mode: nuovo album in arrivo

Dave Gahan e Martin Gore sono tornati al lavoro dopo la dolorosa scomparsa di Andy Fletcher, che ci ha lasciati all'improvviso il 26 maggio scorso.

I due artisti hanno pubblicato sulla pagina Instagram della band una foto che li ritrae in studio, intenti a parlare del nuovo album. Ad accompagnare l'immagine, la frase "Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita".

L'album in arrivo era già stato pianificato, come aveva raccontato Dave Gahan nel corso di un'intervista ad NME: “Ci sono un sacco di cose che abbiamo fatto con i Depeche Mode di cui sono davvero orgoglioso. Penso che siano giunte con il tempo e l'età. Martin ha pubblicato un disco l'anno scorso che mi è piaciuto molto. In realtà ne ho comprato una copia perché altrimenti non sarebbe stato giusto. So che anche lui ha lavorato nel suo studio, quindi immagino che ad un certo punto l'anno prossimo ci incontreremo".

Dave e Martin avevano ringraziato i fan, scossi dalla scomparsa di Andy, con queste parole: "Volevamo prenderci un momento e riconoscere la manifestazione di amore per Andy che abbiamo veduto da tutti voi nelle ultime settimane. È incredibile vedere tutte le vostre foto, leggere le vostre parole e vedere quanto Andy ha significato per tutti voi. Come potete immaginare, per noi sono state settimane strane, tristi e spaesanti, per non dire altro. Ma abbiamo visto e sentito tutto il vostro amore e supporto, sappiamo che lo ha fatto anche la famiglia di Andy".

(Foto Getty Images)