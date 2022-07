Elton John e Britney Spears: l'incredibile duetto

La reginetta di "Baby One More Time", Britney Spears, sta per ritornare sulle scene musicali internazionali. La notizia che era nell'aria è stata confermata da diversi media. È in particolare il sito Page Six a rivelare qualcosa di più.

La popstar sta lavorando con sir Elton John per un duetto. La canzone scelta è "Tiny Dancer", grande successo del musicista britannico del 1971. La versione remix è già stata registrata in uno studio di Beverly Hills e potrebbe uscire tra un mese.

Una fonte ha raccontato che l'idea è stata di Elton e Britney, che è una sua grande fan, non ha potuto dire di no. Per lei si tratterà del primo singolo da 6 anni a questa parte, dopo la fine della custodia paterna e il recente matrimonio con Sam Asghari.

In molti scommettono che sarà il disco dell'estate. Il produttore Andrew Watt sottolinea: "Britney è ufficialmente tornata, è al lavoro ed è super eccitata". La cantautrice statunitense nei giorni scorsi è stata paparazzata in compagnia dell'attore Taron Egerton che ha interpretato proprio Elton John nel biopic Rocketman. Chissà che non la si possa vedere anche in un live con sir John, quello originale.

(Foto Getty Images)