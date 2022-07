Piqué in auto ascolta Shakira: amarti è inevitabile

Tra le separazioni più chiacchierate del momento c’è quella tra Shakira e Piqué, una delle (ex) coppie più amate dello star system alle prese con avvocati e accordi multimilionari. La cantante colombiana sarebbe pronta a lasciare Barcellona per trasferirsi a Miami insieme ai due figli, Sasha e Milan, ma il calciatore non sarebbe affatto d’accordo.

A Piqué sarebbe stato concesso di trascorrere l’estate con loro e volare in Florida cinque volte l’anno in prima classe, tutto pagato da Shakira.

Il difensore del Barcellona è stato immortalato da un fan in un momento di evidente sconsolatezza e il video, su TikTok, è diventato virale: si vede Piqué, a fine allenamento, pensieroso, in auto con la radio accesa… mentre viene trasmesso, neanche a farlo apposta, un brano della sua ex.

La canzone è “Inevitable”, del 1998, in cui la popstar colombiana canta: “Non riesco a trovare alcun modo per dimenticarti perché continuare ad amarti è inevitabile”.

Qualche fan ha provato a fermarlo, ma Gerard ovviamente ha evitato la folla. Voci di corridoio sostengono che lui le stia provando tutte per riconquistare Shakira. Ce la farà?

(foto Getty Images)