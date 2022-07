Annie Lennox: il suo bellissimo selfie senza trucco

Annie Lennox è una vera, grandissima donna e artista. Bella, intelligente, ricca di talento e sicura di sé. Sempre.

Lo dimostra il bellissimo selfie che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, in cui si mostra, a 67 anni di età, senza filtri, senza ritocchi, senza botox. Grata e felice per tutto quanto la vita le ha donato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annie Lennox (@officialannielennox)



"Grazie a tutti!", ha scritto "Oggi al risveglio mi sentivo molto meglio, la mia esperienza con il Covid è stata come un’influenza mediamente pesante. Sono senza voce e devo riposare ancora per ristabilirmi pienamente. Sono così grata di essere vaccinata!".

Circa l'età e la bellezza, Annie aveva dichiarato in un’intervista a Bobbi Brown "L’invecchiamento è un vero problema per le donne, soprattutto quelle che appartengono allo spettacolo... Quando vado in America vedo moltissime che sono ritoccate. Non ho nulla contro la chirurgia plastica, ma un problema c’è perché la distingui anche da lontanissimo. Le tecniche estetiche devono evolversi perché fin qui il Botox e la chirurgia producono in linea di massima un effetto 'maschera'. Ecco perché finora non l’ho mai fatto e perché credo proprio che non lo farò in futuro".

(foto Getty Images)