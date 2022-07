Italia, che fascino: anche Adele sceglie le vacanze nel nostro paese

Estate italiana per Adele. La pop star 34enne si sta godendo le vacanze in Sardegna, in località Puntaldia, con il fidanzato Rich Paul.

La coppia è stata sorpresa dai fotografi mentre tornava da una gita in barca con un gruppo di amici a Porto Cervo. La cantautrice britannica, icona artistica con brani indimenticabili come "Someone Like You" e "Skyfall", che le hanno fatto collezionare 15 Grammy Award, 18 Billboard Music Award, un Oscar e un Golden Globe, è apparsa di ottimo umore e molto felice. Il suo look impeccabile, con occhiali da sole scuri e i capelli biondi sciolti.

La coppia ha scelto di prendere in affitto la villa davanti all'isola di Tavolara in cui aveva soggiornato la scorsa stagione anche George Clooney con moglie e figli.

La storia d'amore tra Adele e Rich Paul, procuratore sportivo di diversi nomi della NBA, tra questi anche LeBron Jones, è iniziata ufficialmente nell'ottobre del 2021, anche se in molti rivelano che la loro frequentazione sia nata qualche mese prima. Galeotta una festa di compleanno di un amico. Tra i due c'è una grande intesa, basterà per convolare a nozze?

(Foto Getty Images)