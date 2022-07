Bruce Springsteen è diventato nonno! Le foto

Grande gioia in casa Springsteen. Il Boss a 72 anni è diventato nonno. Un meraviglioso nonno rock. La notizia del bellissimo evento è stata divulgata dalla moglie Patti Scialfa che ha postato su Instagram i primi scatti della piccola Lily Harper, figlia di Sam Ryan Springsteen e della fidanzata.

Sul social ha scritto: "Portando a spasso la bimba. Lily Harper Springsteen". Tanti gli auguri e le parole di affetto arrivati dopo la pubblicazione.

Tra i messaggi spiccano quelli di Jill Kristin McCormick moglie di Eddie Vedder, il frontman dei Pearl Jam: "è bellissima, amo il suo nome, specialmente la parte Harper dal momento che ha anche noi abbiamo un Harper in famiglia". In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte del chitarrista statunitense, neononno, è iniziato il conto alla rovescia per l'arrivo in Italia del Boss, che dopo anni di assenza causa Covid tornerà nel Belpaese con tre date nel 2023. L'ultimo album del cantautore è "Letter To You" uscito nel 2020 e trainato da brani di grande successo come "Ghosts" e "I'II See You In My Dreams".

(foto Getty Images)