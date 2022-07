Bob Dylan proibisce l'uso degli smartphone ai suoi concerti

Never ending tour. Si chiama così il tour di Bob Dylan, ormai da tantissimi anni. Nessuna associazione a dischi o eventi particolari, ma una titolazione adatta a tutte le stagioni. Il cantautore non sale su un palco da un paio di anni, bloccato dalla pandemia, tanto più che ha spento 81 candeline e deve avere un po' di riguardo verso se stesso, che non è più un giovincello.

A settembre però quel tour senza fine finalmente riprende: il 25 settembre a Oslo e due giorni dopo a Stoccolma. Quindi toccherà a Goteborg, il 29 settembre, Copenaghen il 30, l'11, 12 e 13 ottobre sarà di scena a Parigi. Il 15 ottobre Bruxelles, per poi andare ad Amsterdam il 16 e 17 ottobre. Quindi il Regno Unito, dove non si esibisce da 3 anni: a Londra dal 19 al 24 ottobre e quindi una dopo l'altra Cardiff, Hull, Nottingham e Glasgow. Se ve lo state chiedendo la risposta è no, l'Italia non è prevista.

Un tour che vede una importante novità: tutti gli spettatori dovranno riporre il proprio smartphone in una custodia Yondr, studiata appositamente per rendere inutilizzabile il telefonino. Detto meglio: niente video o foto dello show.

L'organizzazione fornirà al pubblico questa particolare custodia e l'apparecchio resterà nella disponibilità del proprietario, ma inutilizzabile per tutta la durata del concerto. Alla fine si dovrà passare per una delle stazioni di sblocco che verranno approntate e lo smartphone tornerà utilizzabile.

(foto Getty Images)