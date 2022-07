Non solo Kate Bush: ecco le altre canzoni rispolverate dalle serie tv

Il caso di "Running Up That Hill", hit di Kate Bush riportata in auge e fatta conoscere ai Millennial grazie alla serie tv "Stranger Things", non è isolato.

Infatti anche altre serie televisive hanno fatto riscoprire celebri brani del passato. Eccone alcuni:

Teardrop dei Massive Attack - Dr House

La celebre serie dedicata allo scorbutico (ma geniale) medico era introdotta da questa hit dei Massive Attack, tratta da "Mezzanine" (1998, la voce era di Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins).

Way Down in the Hole di Tom Waits - The Wire

"The Wire" è la serie tv considerata dalla critica la migliore in assoluto. La sigla di apertura è la canzone di Tom Waits (nella prima stagione nella versione dei Blind Boys Of Alabama, nella seconda in quella originale, poi in quella dei Neville Brothers, DoMaJe e Steve Earle).

Hallelujah di Jeff Buckley - The O.C.

La canzone di Leonard Cohen, nella versione di Jeff Buckley, accompagna il finale di stagione della serie dedicata alla vita apparentemente dorata (ma assai complicata) dei giovani privilegiati della California

(Foto Getty Images)