Amy Winehouse: il film sulla sua vita affidato alla regista di Cinquanta sfumature di grigio

La casa di produzione e distribuzione cinematografica Studiocanal ha ingaggiato la regista britannica Sam Taylor-Johnson ("Cinquanta sfumature di grigio") per girare il biopic di Amy Winehouse. A undici anni dalla morte della cantante di “Rehab”, ecco un nuovo tentativo di raccontare al cinema la sua vita turbolenta.

Il film si intitolerà "Back to Black", lo stesso titolo del secondo album dell’artista britannica prematuramente scomparsa. La sceneggiatura è affidata a Matt Greenhalgh, che ha già lavorato a film biografici musicali come "Control" (2007), sul frontman dei Joy Division, Ian Curtis, e "Nowhere Boy" (2009), sulla gioventù di John Lennon.

La carriera e la morte della Winehouse sono state oggetto del documentario “Amy” di Asif Kapadia, che ha vinto l’Oscar agli Academy Awards 2016, ma che non era piaciuto a papà Mitch, dipinto come un genitore opportunista. Nel 2021 è stato realizzato anche il documentario della BBC “Reclaiming Amy” in occasione del decennale della morte della cantante.

Si è perso nel nulla, invece, il progetto cinematografico annunciato nel 2015 che voleva alla regia Kirsten Sheridan ("The Sound of the Heart") e come interprete l’attrice svedese Noomi Rapace ("Prometheus").

Ma torniamo al presente: i casting per il ruolo di Amy in “Back to Black” dovrebbero iniziare a breve!