Maneskin: Angelina Jolie entusiasta al loro live di Roma. Il video

A vedere il concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma erano in 70mila. Tanti, tantissimi. Tra loro qualcuno ha notato un viso decisamente noto, un volto che in queste ore sta spopolando sui social network. Stiamo parlando di Angelina Jolie, che ha assistito allo show della band assieme alla figlia Shiloh, avuta assieme a Brad Pitt.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@angiiejolie)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da shiloh nouvel (@wishuwereenouvel)



L’attrice americana si trova nella capitale per le riprese del film “Without Blood” di cui è regista, oltre ad averlo scritto e prodotto. Una pellicola fortemente voluta dalla Jolie, tratta dal libro “Senza sangue” di Alessandro Baricco.

Il concerto del Circo Massimo è stato uno dei tre live italiani dei Maneskin di questa estate (i primi due si sono tenuti all’Arena di Verona e a Lignano Sabbiadoro. La band inizierà quest’autunno un tour mondiale nei palazzetti di ogni dove che li porterà per una serie di date in Italia all’inizio del prossimo anno. Concerti che sono già sold out.

(foto Getty Images)