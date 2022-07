Beck buon compleanno

Beck è il nome d'arte di Beck Hansen (ma il vero nome è per l'esattezza Bek David Campbell) è nato a Los Angeles l'8 luglio 1970.

Cantautore e musicista indie rock, si è fatto amare e apprezzare grazie al singolo "Loser", una vera hit pubblicata nel marzo 1993. La canzone riscuote un successo planetario e fa di Beck una vera star. Tra i suoi album più noti, "Mellow Gold" e "Odelay", Proprio con questo disco Beck si aggiudica una nomination ai Grammy Award 1997 come Album dell'anno e vince nelle categorie Best alternative music album e Best male rock vocal performance ("Where It's at").

