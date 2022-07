Natalie Imbruglia: Olivia Rodrigo esegue la sua Torn a sorpresa in un locale

Era il 17 novembre 1997 quando Natalie Imbruglia pubblicava una canzone degli Ednaswap, tratta dal suo primo album in studio "Left of the Middle".

La canzone era "Torn", che ebbe un immenso successo internazionale e fece di Natalie Imbruglia una grande star.

Ora a cantare "Torn", a sorpresa, è stata Olivia Rodrigo, che è salita sul palco di un locale, il Bunny Jackson's Dive Bar di Manchester, proprio eseguendo la celebre hit.

Poco tempo fa anche Chris Martin si era esibito a sorpresa in un pub britannico.

(Foto Getty Images)