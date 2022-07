Ringo Starr buon compleanno

Ringo Starr, nome d'arte di Richard Starkey, è nato a Liverpool il 7 luglio 1940. Ringo ha fatto parte dei Beatles come batterista e corista e per la celeberrima band ha anche composto due canzoni,"Don't Pass Me By" e "Octopus' Garden".

Quando i Beatles si sono sciolti si è dato all'attività da solista. E' anche affermato pittore e ha recitato in numerosi film.

Tre curiosità sul suo conto: il figlio Zak è un batterista come il padre, suona con gli Who. La figlia, Lee, è una designer e compagna del chitarrista Jay Mehler, ex Kasabian. I Biscotti Ringo devono proprio a lui il suo nome.

(Foto Getty Images)