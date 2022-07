Lucio Dalla: adesso una piazza a Bologna porterà il suo nome

Lucio Dalla è sempre nel cuore dei fa, E anche di Bologna, la città dove nacque (il 4 marzo 1943) e visse. E adesso, a dieci anni dalla sua scomparsa , Bologna ha deciso di dedicare all'artista una piazza.

La nuova "piazza Lucio Dalla" è lo spazio coperto, di quasi 6mila metri quadrati, della tettoia Nervi. Sarà inaugurata il 9 luglio e ospiterà eventi culturali e il festival DiMondi.

Bologna aveva ricordato Dalla con una gigantografia in piazza Maggiore (con Pier Paolo Pasolini e Roberto Roversi) e una mostra dal titolo "Lucio Dalla. Anche se il tempo passa".

Il sindaco Matteo Lepore ha presentato con queste parole l'iniziativa: "Bologna inaugura una nuova 'piazza Grande', piazza Lucio Dalla sarà un’occasione straordinaria per ritrovarsi. Questi mesi estivi saranno una festa lunga quattro mesi, un’occasione per far conoscere a tutti questo luogo eccezionale che consegniamo alla città nel segno della musica, della cultura, dello sport, della socialità e dell’inclusione, e per sperimentarne gli usi per il futuro".

Andrea Faccani, Presidente della Fondazione Lucio Dalla, ha aggiunto: “Con gioia accogliamo l’intitolazione che ricorderà per sempre quanto stretto sia il legame tra Lucio e Bologna e quanto grande l’affetto che ha sempre unito, e sempre unirà, l’artista alla sua città. L’augurio è che l’energia di Lucio Dalla, la sua passione, sia di ispirazione alle iniziative che in questo luogo prenderanno vita".

