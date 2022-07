Carlos Santana sviene durante un concerto: paura per l'artista

Grande paura per Carlos Santana. Il musicista, che il 20 luglio compirà 75 anni, è svenuto all'improvviso sul palco, durante un concerto in Michigan, al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, Detroit.

Grande lo sgomento dei fan, che hanno visto Santana collassare all'improvviso. Immediati i soccorsi. Dopo aver tentato di far rinvenire l'artista, si è deciso di ricoverarlo in ospedale. A quel punto, vedendo uscire Santana in barella, si sono susseguite notizie preoccupanti, e i responsabili del live hanno addirittura chiesto di pregare per il musicista a causa di "un grave problema fisico".

Poco dopo, fortunatamente, il manager dell'artista ha dichiarato che Santana si era ripreso e che il malore era stato causato da stanchezza, eccessivo caldo e disidratazione.

(Foto Getty Images)