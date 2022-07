George Michael: il nuovo, grande gesto generoso

George Michael aveva davvero un gran cuore e nel corso della sua vita aveva dato aiuto, senza far pubblicità ai suoi gesti, a numerose organizzazioni benefiche.

E ancora oggi, a quasi sei anni di distanza dalla sua morte, si continua a fare del bene in suo nome.

L'ente che si occupa dell'eredità dell'artista ha infatti messo all'asta il pianoforte di Michael. I ricavati andranno a favore della Nordoff Robbis, associazione benefica che si dedica alla musico-terapia.

Il pianoforte è il Bechstein che si trovava nella casa di Highgate di George. Durante l'asta, il pianista Derek Paravicini ha suonato al piano una canzone di George Michael.

Il pianoforte è stato acquistato da Jon Ellery, managing director della nota azienda di amplificatori Marshall, che ha offerto 200.000 sterline. Il pianoforte di George Michael sarà trasferito nello studio di registrazione di Milton Keynes, dove" sarà suonato dalle persone che verranno a registrare, nei prossimi anni", ha dichiarato il manager. "E' importante averlo portato in uno studio, dove sarà suonato come faceva George Michael".

L'ente che amministra l'eredità di Michael ha dichiarato di essere orgoglioso di aver dato un contributo benefico per una giusta causa. E Sandra Schembri, CEO of Nordoff Robbins, ha aggiunto: “Il lascito di George Michael è immenso, non solo in termini del suo contributo alla musica, ma anche per la sua gentilezza d'animo e la generosità verso le persone bisognose d'aiuto".

