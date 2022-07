Kate Bush: ecco quanto ha guadagnato in questi mesi con Running Up That Hill

Kate Bush sta conoscendo un nuovo boom grazie alla sua hit "Running Up That Hill", uscita nel 1985. La canzone è stata utilizzata per la colonna sonora della celebre serie televisiva "Stranger Things" ed è tornata ai primi posti delle classifiche. entrando nel Guinness dei Primati e diventando la canzone più ascoltata in streaming in tutto il mondo.

E anche economicamente c'è stato un vantaggio: la canzone ha infatti fruttato a Kate circa 2 milioni e trecentomila dollari.

La stessa artista ha trovato "abbastanza surreale" tutta la vicenda. "Non posso crederci", ha aggiunto, raccontando sul suo sito cosa sta provando in questi giorni. "Ho visto solo le scene della serie in cui si ascolta la mia canzone, così non saprei dire come si sviluppa la vicenda... mi sento davvero onorata che sia stata scelta la mia canzone. Non riesco a immaginare quanto duro lavoro sia stato creare qualcosa di così grandioso".

Intervistata da BBC Radio 4, Kate Bush ha anche dichiarato quanto sia "speciale" che le giovani generazioni stiano ascoltando la sua canzone.

