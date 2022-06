3 luglio 1971: scompare Jim Morrison

Il 3 luglio 1971 scompare a soli 27 anni, a Parigi, James Douglas Morrison, meglio conosciuto Jim. L'artista, musicista e poeta è celebre per essere stato il leader carismatico dei Doors, dal 1965 al 1971.

Inquieto, geniale, dalla creatività febbrile, divenne un idolo della scena rock e la sua scomparsa gettò nella costernazione i fan di tutto il mondo, che tuttora visitano con venerazione il cimitero parigino d Père-Lachaise, dove è sepolto.

Tra le sue canzoni più amate, "Light My Fire", "L.A. Woman" "Break On Through (To the Other Side)", "The End", "Roadhouse Blues", "Riders On The Storm", "Love Me Two Times".

(foto Getty Images)