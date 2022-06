Jovanotti: la figlia Teresa disegna un fumetto per aiutare i bambini malati

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, ha illustrato una graphic novel per la CasaOz di Torino, una onlus che si occupa di dare sostegno quotidiano ai bambini malati e alle loro famiglie.

Teresa, che è fumettista e illustratrice con il nome d'arte di Terry Who, si è servita del suo talento e delle sue matite per dar vita a un testo del regista Marco Ponti che raccontare, in forma pop e immediata, 15 di anni di "quotidianità che cura",

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Martinengo (@martinengofra)

Teresa ha parlato così del progetto: "Mi sono concentrata sull'idea di comunità, gioia e spensieratezza, perché la cosa più importante di CasaOz è che trasmette l'idea che la malattia non deve essere una limitazione, l'unica cosa della tua vita nel momento in cui la vivi... Nel percorso di cura è fondamentale avere le cose che rappresentano la normalità e trovare un tuo tipo di normalità nel nuovo mondo in cui ti trovi è possibile, ed è quello che fa CasaOz".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terry Cherubini (@terrywho_cartoons)

(Foto Getty Images)