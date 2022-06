Chris Martin e Dakota Johnson: il video del concerto a sorpresa in un pub

Chris Martin si è da poco esibito con i Coldplay al celebre Festival di Glastonbury. Finito il suo show, l'artista, insieme alla fidanzata Dakota Johnson, ha deciso di fare una sosta in un pub nei pressi di Bath, Stag Inn di Hinton Charterhouse, per rilassarsi e bere una birra.

Naturalmente la famosa coppia è stata immediatamente riconosciuta dai clienti del locale. E, siccome il pub disponeva anche di un pianoforte, il seguito è stato inevitabile: Chris si è seduto al piano e ha improvvisato una romantica serenata per la sua Dakota, cantando "A Sky Full of Stars". Il video dell'esibizione è immediatamente diventato virale sul web.

Il proprietario del pub, che ha girato il video, ha dichiarato divertito: "Non sai mai chi entra dalla porta per una pinta... Ho visto tante cose accadere qui dentro, ma nessuna come questa. È stato surreale. Che grande uomo che è Chris Martin".

(Foto Getty Images)