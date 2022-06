Madonna: ecco i figli Lourdes e Rocco felici insieme

Appuntamento a Parigi per due dei figli di Madonna, Lourdes Leon e Rocco Ritchie. I due fratelli si sono incontrati alle sfilate di moda in occasione delle sfilate per la settimana della moda francese dedicata alle collezioni della prossima primavera-estate.

La sfilata che ha visto la reunion di famiglia è stata quella della stilista Marine Serre.

Lourdes e Rocco hanno anche posato felici insieme, per la gioia dei fotografi. Rocco, ormai lanciatissimo come artista, era alle sfilate in veste di puro osservatore. Lourdes invece era impegnata come modella.

Non è la prima volta che Lourdes sfila sulle passerelle di moda: è già stata infatti modella per Versace e testimonial per la linea Savage X Fenty di Rihanna.

