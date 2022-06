Paul McCartney suona con l'ologramma di John Lennon: il video

Impossibile dimenticare John Lennon! Ne sa qualcosa Paul McCartney che a Glastonbury, davanti ai centomila spettatori, si è esibito in una versione di "I’ve Got a Feeling," con Lennon, apparso in versione ologramma su un maxischermo. Il merito è stato del regista Peter Jackson che ha creato il duetto tra i due ex Fab Four.

"Lo so che è soltanto una riunificazione digitale, ha detto Paul, ma è bello lo stesso tornare a cantare insieme a John". Un momento intenso e pieno di emozione che ha conquistato tutto il pubblico. Poi sir McCartney, fresco 80 enne, ha dedicato a Lennon una canzone scritta dopo il suo assassinio nel 1980. "Quando eravamo giovani, ha raccontato, fra amici non usava dirsi ti voglio bene. Voglio dirvi una cosa: non aspettate a dire ti voglio bene alle persone che amate".

L'ex Beatles ha chiuso la tre giorni di musica del concertone rock più importante del Regno Unito. Un evento tradizionale che mancava da due anni a causa della pandemia. E il duetto con John non è stata l'unica sorpresa di McCartney, sul palco ha portato per cantare e suonare anche Bruce Springsteen e Dave Grohl, star dei Foo Fighters. Risultato? un bellissimo concerto live per festeggiare i suoi ottant'anni.

(Foto Getty Images)