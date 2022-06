Lady Gaga: concerto privato sul lago di Como: il video

Lady Gaga ha cantato a Como a un concerto privato organizzato per le nozze del miliardario britannico Alan Howard, 58 anni, che da tempo ha una villa sul lago di Como nella zona di Bellagio.

Prima i fuochi d’artificio, verso le 22.30, poi la tanto attesa esibizione della popstar verso mezzanotte che ha dedicato alla coppia una romanticissima “Always Remember Us This Way” nella cornice mozzafiato del parco di Villa Olmo, splendida dimora neoclassica di proprietà del Comune di Como e che Howard ha affittato per un mese intero, pagando alle casse pubbliche un affitto di 1,3 milioni di euro.

I preparativi dell'evento erano iniziati il 6 giugno: allestimento neobarocco stile Versailles, luci scenografiche, fuochi d'artificio, cena preparata da chef stellati, limousine e motoscafi messi a disposizione degli ospiti.

In realtà, il miliardario e la moglie americana, Caroline Byron, fan sfegatata di Lady Germanotta, si sono sposati due anni fa, nei primi giorni della pandemia, e ieri sono riusciti a festeggiare la loro unione con un evento davvero memorabile.

Tra gli invitati internazionali, anche Victoria Silvstedt che ha postato delle Instagram Stories in cui si vede Lady Gaga cantare e suonare al pianoforte: per lei caschetto biondo, abito nero semplice senza spalline con scollatura quadrata.

La cantante di “Shallow” è arrivata sul lago di Como sabato scorso, ospite in una villa privata. Per lei un breve giro con il fidanzato, su un’auto con vetri oscurati. Poi relax prima del concerto di ieri sera.

(Foto Getty Images)