Tiziano Ferro: in arrivo il nuovo album

Tiziano Ferro ha finalmente annunciato quel che i fan attendevano da tempo: l'arrivo di un nuovo album di inediti.

La notizia è arrivata con un post pubblicato sulla pagina Instagram dell'artista: "Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare?":

Il titolo del nuovo album è "Il mondo è nostro". Uscirà l'11 novembre 2022, a tre anni di distanza dal precedente "Accetto miracoli".

(Foto Getty Images)